Романсы прозвучат на именинах Марины Цветаевой в Королеве

Именины в год 130-летия поэта Марины Цветаевой отметят в Королеве 30 июля. Мероприятие будет сопровождать музыка Шнитке и Шостаковича, а также песни и романсы в живом исполнении.

«Марина Цветаева. Вечер в серебряном парке» объединит стихи и музыку знаменитых композиторов. На сцене выступят пианист, преподаватель Московской консерватории Петр Айду, актриса Анна Литкенс, и художник Дмитрий Щербаков. Праздник состоится в сквере Марины Цветаевой в Болшеве.

Источник фото: телеканал «360»

Отмечать именины Марины Цветаевой в последнюю субботу июля стало традицией Музейного объединения Королева, ведь с этим местом связан не один эпизод из ее жизни. Марина Ивановна жила неподалеку от станции Болшево в 1939 году после 17 лет эмиграции. Там, среди сосен, прошло ее последнее лето, которое она провела в кругу семьи. В последний раз именно здесь она отметила свои именины.

Источник фото: телеканал «360»

Мероприятие состоится благодаря поддержке Минкульта Подмосковья и сотрудничеству с НКО «Народный клуб любителей русских басов».

Источник фото: телеканал «360»

Узнать подробнее о празднике можно на официальном сайте музейного объединения.

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