Рок-клуб Подольска проведет бесплатный детокс-концерт

В Подольске в эту субботу пройдет рок-концерт «Постновогодний синдром», который состоится в культурном центре «Молодежный». Вход бесплатный. Мероприятие анонсировали на странице подольского рок-клуба «Последний шанс» во «ВКонтакте».

Подольский рок-клуб пригласил всех на первый концерт в этом году. На сцене «Молодежного» выступят группы «Бейгл», Rumors, «Монолит», «Потеряны в пространстве».

Известные всем песни прозвучат в необычных аранжировках, также музыканты представят авторский материал.

Начало бесплатного концерта в 18:00. Всех ждут по адресу улица Почтовая, 8.

В 2021 году Подольск посетили более 180 тысяч туристов. В комитете по туризму Подмосковья отметили, что поток туристов в городской округ значительно вырос в сравнении с прошлым годом, когда в Подольске побывали 114 тысяч гостей. Наибольшей популярностью пользуется усадьба Дубровицы, а также конноспортивный клуб «Фаворит».

Ранее сообщалось, что подмосковные музеи в новогодние праздники посетили свыше 120 тысяч человек. Самым популярным стал «Новый Иерусалим» в Истре.