Более 180 тысяч туристов побывали в Подольске с начала года

Подольск привлек более 180 тысяч туристов с начала года. Особо популярной стала усадьба Дубровицы. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Поток отдыхающих значительно вырос в сравнении с прошлым годом. Среди мест, которые особо интересны туристам, усадьба Дубровицы и конноспортивный клуб «Фаворит».

Число туристов, которые решили отдохнуть в городском округе Подольск в 2021 году, выше прошлогоднего показателя комитет по туризму Подмосковья.

В комитете уточнили, что год назад в Подольске побывали 114 тысяч туристов.

С января Московскую область посетили не около 14 миллионов туристов. Особо популярными городами стали Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово и другие.