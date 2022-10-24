Родник вблизи деревни Красновидово под Истрой благоустроили | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 11:01 Родник вблизи деревни Красновидово под Истрой благоустроили

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Родник «Аносино» благоустроили вблизи деревни Красновидово в Истре. Там очистили дно, заложили новую трубу для выхода воды и установили лестницу.

До благоустройства жители деревни ходили к роднику по тропинке, которую проложили сами. Вокруг были заросли кустарника и деревья. Теперь к источнику ведет новая лестница, а рядом установили скамейки и урны. Глава округа Татьяна Витушева отметила, что родник очень востребован у местных.

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«Более 150 человек ежедневно посещают это место. Набирают воду, вода хорошего качества. Проводили лабораторные анализы — и лаборатория это подтверждает. Нашей задачей было его максимально облагородить для того, чтобы людям было приятно и удобно добираться, набирать воду», — сказала она.

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Чтобы провести работы, администрация округа вошла в программу Минэкологии региона. Жители поблагодарили муниципалитет за благоустройство.

«Ну красиво, приятно. Хочешь — баночку там поставишь, хочешь [— можешь] сесть. Бабушка на скамеечку сядет, и тут сделано нормально. Теперь все зависит от нас, как мы будем. Вон урны стоят, и в них надо бросать. Спасибо тем властям и людям, которые заботятся», — сказал местный житель Виктор Кучинский.

Как рассказали в администрации, на этом благоустройство не завершится. Позже у родника высадят кустарники и газон, а воду из источника будут каждый месяц проверять на качество.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.