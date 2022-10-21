Места отдыха и учебы. Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном | 360°

21 октября 2022, 11:09
Места отдыха и учебы. Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном
Глава Долгопрудного доложил губернатору о строительстве школ и благоустройстве
Четыре новых образовательных центра в Долгопрудном построят в 2023 году. Вместе с тем в ближайшее время начнется благоустройство Центрального парка. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава городского округа Владислав Юдин.
До конца этого года в Долгопрудном появятся детский сад на 135 мест, который построят в ЖК «Бригантина», и палисадик для 100 воспитанников в микрорайоне Новые Водники.
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На следующий год запланировали открытие четырех масштабных образовательных центров. Один из них — пристройка к школе № 7 в «Бригантине». В новом корпусе смогут учиться 1,5 тысячи ребят.
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В микрорайоне Центральном откроют школу на 550 мест, новую пристройку для 300 учеников. В будущем их объединят.
Хотел бы поблагодарить за помощь в строительстве школы на 550 мест. Этот проект очень емкий, очень нужный. Рисков у нас никаких нет — к декабрю 2023 года этот объект полностью будет функционировать
Владислав Юдин.
Кроме того, в микрорайоне Центральном появится современный детский сад для 155 воспитанников.
Юдин отчитался перед губернатором, что в этом году капитально отремонтировали лицей № 5 на Советской улице, школы № 3 и № 6 на Октябрьской улице и в микрорайоне Хлебниково.
Сейчас ремонт продолжается в пяти детских садах, девяти школах и Центре творчества «Московия».
Благоустройство
Вскоре в Долгопрудном начнется первый этап благоустройства Центрального парка.
Продолжится преображение набережной Котовского залива и Юсуповского сквера, где завершили первый этап реконструкции амфитеатра.
Амфитеатр — это визитная карточка Долгопрудного. Будем продолжать постоянно благоустраивать
Владислав Юдин.
Также в этом году капитально отремонтировали пешеходный мост, соединяющий основную часть микрорайона Водники с Островком и проходящий вдоль железной дороги над Котовским заливом. Его построили еще в 1970-х.
«Он обветшал, и произошел обвал — ремонт был осуществлен в кратчайший срок, в течение трех месяцев», — уточнил Юдин.
Глава городского округа подчеркнул, что мост отремонтировали с учетом пожеланий жителей. Его открыли 1 сентября.
Кроме того, в этом году в парке на Молодежной улице открыли две современные игровые площадки, а в парке «Мысово» — площадку для пляжного волейбола.
В следующем году откроют пляж в микрорайоне Новые Водники. Начнется благоустройство сквера за физтех-колледжем.
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