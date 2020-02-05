Питаться вкусно и полезно. Родители шатурских школьников проверили, что едят их дети

В школах Шатуры появились группы родительского контроля за детским питанием. Они лично проверяют, как и чем кормят школьников. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во многих школах Подмосковья стартовал проект «Родительский контроль»: мамы или папы в удобный день могут прийти и попробовать то, чем кормят детей в учебном заведении. Качество блюд начали оценивать совсем недавно, и пока замечаний не было.

Юлия Грачева — мама первоклассника, и она каждое утро лично дегустирует школьные завтраки и обеды. Войти в комиссию по контролю за качеством питания предложил классный руководитель.

«Я хотела сама убедиться, насколько все вкусно. Раньше спрашивала — нравится, нет? Теперь сама убедилась, насколько питание разнообразное. Сегодня, кстати, очень вкусная запеканка и котлета с чаем», — рассказала Юлия Грачева.

По словам директора шатурской школы № 1 Татьяны Кузнецовой, меню в столовых разнообразное. Оно разрабатывается сразу на 10 дней. На завтрак — каши, омлеты, запеканки, на обед — супы, щи, борщ, котлеты и шницели с гарниром. После дегустации всех блюд родительская комиссия записывает решение в журнал, и только после этого повара с дежурными накрывают столы для учащихся. Если каша или омлет не пройдут контроль, то блюдо забракуют. Правда, такого в городском округе Шатура еще не было.

«Родители благодарят поваров, им все нравится, потому что они — люди разумные, понимают, что при цене завтрака в 55 рублей родительская плата составляет всего 31 рубль. Чтобы в этой ценовой категории приготовить вкусно и по-домашнему, нужен высокий профессионализм», — отметила директор школы Татьяна Кузнецова.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Работники столовой к нововведению относятся с пониманием и каждое утро готовы встречать родительский контроль. Заведующая производством столовой школы № 1 Юлия Кудашева поддерживает проверку качества питания детей их мамами и папами.

«Я, конечно, за. Потому что бывают необоснованные жалобы, а так — родители пришли, попробовали и уже могут свои комментарии оставить по этому поводу», — пояснила Юлия Кудашева.

Но самые строгие критики — это, конечно, дети. Сегодня в меню творожная запеканка, бутерброд с сыром и чай. Судя по тому, как ребята с удовольствием уплетают завтрак, можно с уверенностью сказать, что готовят здесь вкусно.

Источник фото: администрация городского округа Шатура

Войти в комиссию по контролю за качеством питания может любой родитель, согласовав данный вопрос с классным руководителем. Он внесет данные пап и мам в список. После этого в любой день можно прийти и попробовать блюда, которые подают детям в столовой. Отзывы о питании — и положительные, и отрицательные — родители могут оставить на портале «Добродел».

Проект «Родительский контроль» заработал в Подмосковье с 3 февраля. Президент Владимир Путин поручил регионам обеспечивать качественным питанием младших школьников в течение трех лет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении заверил, что задача будет выполнена уже к 1 сентября.