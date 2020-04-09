Родители подмосковных учеников смогут пообщаться с директорами онлайн. Новая функция в школах

Сейчас, когда школьники перешли на дистанционное обучение, особенно важно получать от них обратную связь. Каждая семья сможет напрямую пообщаться с руководством образовательных учреждений и обсудить новый формат.

«Минимум раз в неделю руководитель школы или завучи будут выходить на связь со школьниками и их родителями в режиме онлайн и отвечать на все актуальные вопросы», — рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

А приглашение на «Час директора» родители и ученики будут получат в своих чатах. Такой прямой диалог призван повысить эффективность дистанционного обучения.

Мы многое сейчас делаем впервые. Поступает немало вопросов от родителей и ребят. Наша задача, чтобы школьники получали все ответы напрямую от руководителя учреждения или завучей. Важно, чтобы ребята в полной мере могли изучать материал онлайн Ирина Каклюгина.

Дистанционное обучение возобновили в подмосковных школах с 6 апреля. Ирина Каклюгина рассказала, что на специальном «Школьном портале» у каждого ребенка есть Личный кабинет, в котором он видит свое расписание. Формат работы с учениками выбирают сами преподаватели, в том числе учителя общаются с детьми лицом к лицу — через Skype, Zoom и другие платформы.

Министр образования региона объяснила, как будет проходить обучение в условиях пандемии. Мы собрали ответы на главные вопросы.

Советы по правильной организации дистанционного обучения в школах Роспотребнадзор опубликовал на сайте ведомства.