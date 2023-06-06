Подмосковье 06 июня 2023, 13:39 Роддом капитально отремонтируют в Химках в 2024 году Пресс-служба Минздрава МО

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Капитальный ремонт родильного дома начался в Химках. Завершить работы планируют осенью 2024 году.

Как рассказали в Минздраве, четырехэтажное здание было построено в 1974 году. Его планируют полностью преобразить. Родом станет современным акушерским стационаром на 102 койки. Там будут работать отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое и реанимации.

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Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, благодаря ремонту во всех палатах появятся индивидуальные санузлы с душевыми. На проведение работ выделили свыше 620 миллионов рублей.

«В Подмосковье работает развитая система родовспоможения — с современным оборудованием и высококлассными специалистами. Для нас важно, чтобы такое значимое событие в жизни женщины, как рождение ребенка, проходило в максимально комфортных условиях», — отметила она.

На время проведения ремонта отделение гинекологии перевели в здание хирургического корпуса больницы Химок на Куркинском шоссе. Рожениц принимают в учреждениях Красногорска, Долгопрудного, Солнечногорска и в областном перинатальном центре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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