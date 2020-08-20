Режим самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье отменят с 24 августа

С понедельника, 24 августа, в Подмосковье отменяется режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Об этом сказано в постановлении главы региона Андрея Воробьева.

Согласно документу, люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, смогут с 24 августа выходить из дома без каких-либо ограничений.

Кроме того, в постановлении губернатора отмечается, что вузы и организации профессионального образования должны работать с соблюдением рекомендаций главного санитарного врача России.

Режим самоизоляции объявили в Московской области в конце марта из-за ситуации с распространением коронавируса. Всего за время пандемии в регионе зафиксировали 66 541 случай заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить 50 060 пациентов. Летальным исходом закончилось 1157 случаев заражения коронавирусом.

Сейчас Подмосковье находится уже на третьем этапе снятия ограничительных мер. Жителям разрешено заниматься спортом на улице, гулять в парках и ходить в торговые центры. Также работает ряд образовательных организаций, кафе и ресторанов. При этом масочный режим продолжает действовать во всех общественных местах.