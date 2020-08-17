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    17 августа 2020, 07:19

    Названа убивающая коронавирус ткань

    Андрей Иванов

    Хлопковая ткань лучше всего защищает тело от коронавируса. 2019-nCoV не живет на такой материи дольше суток. Об этом сообщил портал medRxiv.com со ссылкой на ученых из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета.
    Названа убивающая коронавирус ткань

    Ученые провели эксперимент: они поместили вирус на нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, респираторы, пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Специалисты наблюдали, как ведет себя вирус на разных поверхностях в течение трех недель. Быстрее всего его нейтрализовал хлопок. Не прошло и суток, как коронавирус деградировал.

    «Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной. Исследовать различные ткани важно: сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего», — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

    Эксперт подчеркнул, что даже если СИЗ сделаны из хлопка, но являются одноразовыми, их необходимо утилизировать.

    Во многих регионах России после смягчения ограничений в связи с пандемией коронавируса продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Всего российские медики выявили 922 853 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 15 685 человек.

    Новости SMI.FM