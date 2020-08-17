Названа убивающая коронавирус ткань

Ученые провели эксперимент: они поместили вирус на нитриловые перчатки, усиленные химически стойкие перчатки, респираторы, пластик, хлопок и нержавеющую сталь. Специалисты наблюдали, как ведет себя вирус на разных поверхностях в течение трех недель. Быстрее всего его нейтрализовал хлопок. Не прошло и суток, как коронавирус деградировал.

«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной. Исследовать различные ткани важно: сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего», — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Эксперт подчеркнул, что даже если СИЗ сделаны из хлопка, но являются одноразовыми, их необходимо утилизировать.

Во многих регионах России после смягчения ограничений в связи с пандемией коронавируса продолжает действовать масочно-перчаточный режим. Всего российские медики выявили 922 853 случая COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 15 685 человек.