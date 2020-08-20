Ученые доказали, что потеря обоняния является признаком COVID-19. Но пора ли уже отказываться от тестов?

Группа ученых провела исследование и определила разницу между потерей обоняния и вкуса при диагностированном коронавирусе и при обычной простуде. Специалисты считают, что их работа — доказательство, что COVID-19 бьет по центральной нервной системе. Но не все так просто.

Исследование провела европейская группа ученых, изучающих расстройства обоняния. Целью работы было понять, чем потеря обоняния из-за коронавируса отличается от такого же последствия простуды.

Для эксперимента выбрали 30 человек: 10 здоровых, 10 с COVID-19 и 10 с обычной простудой. Им предложили пройти тесты на определение запаха и вкуса. Исследование показало, что пациенты с коронавирусом, которые потеряли обоняние, не имеют заложенности или насморка и могут свободно дышать. Однако они не могут отличить горький вкус от сладкого. При этом пациенты с простудой не чувствовали запахов именно из-за заложенности носа и насморка, а также у них не было вкусовых расстройств.

«Это очень интересно, потому что означает, что тесты на запах и вкус могут использоваться для различения пациентов с COVID-19 и людей, которые регулярно болеют простудой или гриппом», — сказал один из авторов исследования, профессор Филпотт из Университета Восточной Англии.

Ученые уверены, что их работа подтверждает раннюю теорию о том, что коронавирус влияет на центральную нервную систему. Полученные результаты помогут разработать тесты на запах и вкус для быстрого скрининга COVID-19.

По мнению собеседников «360», заявление об ударе по центральной нервной системе слишком громкое и пока доказательств этому нет. Однако на один нерв коронавирус все-таки влияет.

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Потерянные органы чувств

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов сказал «360», что, действительно, есть разница между потерей обоняния при диагностированном коронавирусе и простуде. При ОРВИ у человека рецепторы закрываются механически — из-за заложенности носа. Другая ситуация происходит при COVID-19.

В носу есть обонятельный нерв, который, по словам Нетесова, идет прямо в мозг.

По этому нерву — так называемому ольфакторному пути — некоторые вирусы могут попадать прямо в мозг. При COVID-19 это как раз потеря обоняния и вкуса на уровне обонятельных рецепторов где-то на пути к мозгу Сергей Нетесов.

При COVID-19 насморка нет, а это значит, что поражаются именно обонятельные рецепторы, сигнал от которых идет прямо в мозг.

Однако COVID-19 не единственный вирус, который затрагивает нервы. Важно и то, что центральную нервную систему он не трогает, а влияет лишь на одиночный нерв, идущий в мозг. Нетесов отметил, что медикам известны очень редкие случаи, когда коронавирус влиял на ЦНС.

То есть потеря обоняния при СОVID — это поражение не нервной системы в целом, а поражение одного из очень важных нервов, которые идут в мозг — или клеток рецепторов обонятельного нерва. Если бы это был результат поражения ЦНС, то у человека были бы параличи, парезы и так далее Сергей Нетесов.

По словам Нетесова, самостоятельно ставить себе диагноз «коронавирусная инфекция», ориентируясь только на невозможность почувствовать запахи или вкусы, не следует. В этой ситуации все может зависеть даже от того, насколько много человек курит, потому что дым тоже подавляет обоняние. Только ОРТ-ПЦР-диагностика или ИФА-диагностика могут определить точный диагноз.

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Путь к ЦНС

Главный невролог Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Виноградов объяснил, почему следует разделять поражение центральной нервной системы и периферической.

«Когда мы говорим о поражении вирусом центральной нервной системы, это воспалительный генез. Происходит воспаление ЦНС. Может быть поражение сосудов, которое приводит к инсульту. Но потеря обоняния — это частая ситуация. У 82-86% пациентов СОVID-19 протекает с потерей вкуса или обоняния. Но считается, что это поражение нерва, который проводит стимулы», — сказал Виноградов.

Собеседник «360» не исключил, что вирус может пойти в центральную нервную систему. Однако в большинстве случаев это поражение периферических нервов, которое впоследствии полностью проходит.

Потеря обоняния или вкуса происходит не только при коронавирусе. Неправильно считать, что если человек не различает вкус и не чувствует запах, у него COVID-19. По словам Виноградова, эти симптомы присущи и простому гриппу. Наверняка узнать, коронавирус у человека или просто ОРВИ, поможет анализ ПЦР.