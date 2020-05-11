    11 мая 2020, 21:16

    Подмосковье продлило еще на неделю ограничения по экономике

    Дамир Матюхин

    Владимир Путин объявил, что на федеральном уровне режим нерабочих дней завершится уже 11 мая. Региональные власти смогут принять решения об ограничениях исходя из ситуации с коронавирусом в регионе. Поэтому в Подмосковье решили продлить нерабочие дни еще на неделю.
    Подмосковье продлило еще на неделю ограничения по экономике

    «Сегодня Президент объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается. Мы подошли к следующему этапу — постепенному смягчению режима ограничений. Но в Подмосковье ограничения по работе экономики будут продлены до следующего понедельника. Хочу объяснить почему. Специалисты, эксперты и областной Минздрав — на основании своего профессионального мнения и той огромной нагрузки, что испытывает наша система здравоохранения — предупреждают нас не спешить. И внимательно взвесить все за и против», — рассказал губернатор Московской области Адрей Воробьев в своем Instagram.

    Он отметил, что, как предписывают федеральные методики, прежде чем начинать снимать ограничения, нужно проанализировать три показателя.

    Первый — коэффициент распространения инфекции, то есть среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. На первом этапе коэффициент не должен превышать 1. В Подмосковье сейчас — 1,2. Благодаря самоизоляции мы вплотную приблизились к планке, но зазор еще остается.

    Второй показатель — свободный коечный фонд. Свободными должны оставаться как минимум 50% коек, предназначенных для лечения COVID-19. В Московской области свободны пока 38,5% коек. Количество госпитализаций остается высоким и койки продолжают заполняться.

    И, наконец, третий показатель — количество проведенных тестов. Он должен составлять не менее 70 на 100 тысяч населения. Благодаря открытию дополнительных лабораторий, в Подмосковье — 90 на 100 тысяч.

    Период нерабочих дней в России начался 30 марта. Сначала он был рассчитан до 5 апреля. Вскоре такой режим решили продлить до 30 апреля. Мера оказалась эффективной, и 28 апреля президент объявил о последнем на этот момент продлении режима нерабочих дней до 11 мая.

    При этом Владимир Путин подтвердил полномочия глав регионов по принятию решений как о введении ограничительных мер, так и по выходу из них.

    С 12 мая в Подмосковье станет обязательным ношение масок в общественных местах. Их нужно будет надевать в автобусах и электричках, в магазинах и аптеках, на предприятиях и в медицинских организациях. Купить маски также можно будет без особых проблем. Они уже продаются в аптеках, продуктовых магазинах, а также ими начнут торговать в подмосковных автобусах.

    Также в Подмосковье действует режим самоизоляции. Его продлили до 31 мая. Выходить на улицу сейчас можно по уважительной причине. Для поездок на общественном или личном транспорте нужно получить специальный QR-код. Те же правила действуют и для перемещений по району дальше, чем на 100 метров от дома.

    По состоянию на 11 мая в Подмосковье выявили 21 637 случаев коронавируса, 1389 пациентов уже выздоровели. 209 заболевших COVID-19 умерли.