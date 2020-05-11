    11 мая 2020, 18:11

    Продавать маски в подмосковных автобусах начнут с 12 мая

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В Подмосковье с 12 мая начнет действовать масочный режим. Жители должны будут носить медицинские маски в общественных местах. Без маски вас не пустят в автобус. Купить ее можно будет прямо у водителя. Также маски будут продавать на автовокзалах и автостанциях. Об этом рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
    Продавать маски в подмосковных автобусах начнут с 12 мая

    «На автостанции и автовокзалы „Мострансавто“ с 12 мая поступят в продажу одноразовые маски. Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика», — уточнила Анна Кротова.

    Стоить маска будет 29 рублей. Наличие нужно будет уточнить у водителя автобуса.

    Кротова добавила, что оплатить покупку можно будет картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой.

    Маски будут продавать и в пригородных железнодорожных кассах ЦППК И МТППК.

    Без средств индивидуальной защиты пассажиров не будут пускать в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая. Министерство транспорта порекомендовало приобрести маски заранее.

    Контролировать соблюдение масочного режима в транспорте будут ежедневно.

    За нарушение режима предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Сначала инспекторы будут только предупреждать пассажиров об обязательном ношении масок в транспорте.

    В Москве, кроме маски, необходимо носить перчатки. Поэтому если вы едете на электричке или МЦД в столицу, у вас должны быть перчатки.

    Начиная с 12 мая все жители московского региона должны будут надевать медицинские маски во время похода в магазин или аптеку. Еще средства защиты понадобятся при поездках на общественном транспорте. Также правила масочного режима распространяются на нахождение в медицинских учреждениях и на предприятиях.