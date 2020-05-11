Продавать маски в подмосковных автобусах начнут с 12 мая

«На автостанции и автовокзалы „Мострансавто“ с 12 мая поступят в продажу одноразовые маски. Приобрести маски можно будет также в 32 автоматах на автовокзалах и автостанциях перевозчика», — уточнила Анна Кротова.

Стоить маска будет 29 рублей. Наличие нужно будет уточнить у водителя автобуса.

Кротова добавила, что оплатить покупку можно будет картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой.

Маски будут продавать и в пригородных железнодорожных кассах ЦППК И МТППК.

Без средств индивидуальной защиты пассажиров не будут пускать в общественный транспорт Подмосковья с 12 мая. Министерство транспорта порекомендовало приобрести маски заранее.

Контролировать соблюдение масочного режима в транспорте будут ежедневно.

За нарушение режима предусмотрен штраф в размере четырех тысяч рублей. Сначала инспекторы будут только предупреждать пассажиров об обязательном ношении масок в транспорте.

В Москве, кроме маски, необходимо носить перчатки. Поэтому если вы едете на электричке или МЦД в столицу, у вас должны быть перчатки.

Начиная с 12 мая все жители московского региона должны будут надевать медицинские маски во время похода в магазин или аптеку. Еще средства защиты понадобятся при поездках на общественном транспорте. Также правила масочного режима распространяются на нахождение в медицинских учреждениях и на предприятиях.