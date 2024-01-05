05 января 2024, 18:01
Глава Подольска Артамонов сообщил о запуске резервного котла на ЗАО «КСПЗ»
Резервный котел запустили на ЗАО «КСПЗ». Сейчас строители продолжают ремонт основного. Об этом сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Он пообщался с жителями домов на улице Весенней, которые с нетерпением ждут возвращения тепла в дома.
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«До этих пор будем рядом, чтобы оперативно оказывать всевозможную помощь. Многие уже смогли воспользоваться пунктами обогрева», — сообщил Григорий Артамонов.
Пункты обогрева расположены в микрорайоне Климовск — в гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции, а также в ДК «Машиностроитель». До Дома культуры можно добраться на специально организованном автобусе, который отправляется каждый час от ДК имени 1 Мая.
«Людей с ограниченными возможностями и пожилых жителей готовы принять гостиницы округа. Подготовили номера и в детско-юношеском оздоровительном центре „Мечта“», — добавил глава Подольска.
Также с 19:00 на Октябрьской площади для местных жителей организуют горячее питание. Задать все вопросы можно по телефонам: 8(4967)50-00-50, 8(4967)55-57-98.
Ранее глава Подольска Артамонов сообщил, что работу котельной ЗАО «КСПЗ» восстановят в 21:00 5 января.
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