Подмосковье 05 января 2024, 19:46 Поэтапный запуск тепла начали в квартиры Подольска Артамонов: тепло в квартиры Подольска начали запускать поэтапно РИА «Новости»

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В Подольске запустили котел на котельной «КСПЗ». Подачу тепла начали в ЦТП, в квартиры его пустят поэтапно, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Григорий Артамонов.

«Параллельно продолжаем оказывать всю необходимую помощь жителям, оставшимся без отопления», — подчеркнул он.

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Артамонов пояснил, что в ближайшее время начнут выдавать обогреватели и пледы тем, кто нуждается в этом в первую очередь. Заявку на получение вещей он рекомендовал оставлять управляющей компании. Для этого необходимо позвонить по номеру 8-965-112-20-77.

По нему же сотрудники УК будут принимать обращения по вопросу обследования батарей в квартирах.

«На данный момент уже начала работу полевая кухня на Октябрьской площади. Всех жителей ждут, чтобы накормить горячей кашей и напоить чаем», — обратил внимание глава Подольска.

В ликвидации последствий отключения подачи тепла задействовали все экстренные службы. Не прекращал работу и оперштаб. Артамонов подчеркнул, что будет держать жителей в курсе всех изменений.

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