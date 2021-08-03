Ресторатор из Чехова исполнил мечту 11-летнего жителя Владивостока с ДЦП

Чеховский ресторатор исполнил мечту школьника с ДЦП из Владивостока — подарил ему специализированную клавиатуру. Желание осуществили в рамках проекта «Моя мини-мечта».

11-летний Артемий Гусельников — из Владивостока. Он учится на отлично и хочет стать спортсменом. Подмосковный ресторатор и этот мальчик никогда бы не узнали друг о друге, если бы не проект «Моя мини-мечта». Его основал в 2019 году спортсмен, тренер, блогер и чемпион по армрестлингу среди глухих Руслан Коловский.

«Мы написали Руслану, причем я сразу написала: „Руслан, мы понимаем, что мы из другого региона. Но у нас есть такая история“. И Руслану, видимо, история запала в душу», — рассказала мама Артемия Анастасия Крестьева.

Источник фото: телеканал «360»

История запала в душу и чеховскому ресторатору Дмитрию. Так что Артемий прилетел из родного города на реабилитацию и оказался приглашен на неожиданную для него встречу. На ней ресторатор Дмитрий Ассаул вручил ребенку специализированную клавиатуру.

Я просто смотрю в глаза ребенку и родителям и получаю от этого удовольствие. Может, мы делаем немного, но все-таки мы делаем что-то Дмитрий Ассаул ресторатор, г. Чехов.

Источник фото: телеканал «360»

У создателя проекта Руслана инвалидность по слуху с 15 лет. Но сердце его отлично слышит желания и просьбы тех, кому необходимо участие.

«Особый ребенок рассказывает о себе. Чем он любит заниматься, как проходит его день, и в конце он озвучивает свою мини-мечту. И у нас есть ровно семь дней для исполнения этой мечты», — делится создатель проекта «Моя мини-мечта» Руслан Коловский.

Источник фото: телеканал «360»

Мечта Артемия — уже 85-я на счету проекта. О своих желаниях дети рассказывают в социальных сетях, которые ведет Руслан Коловский, есть странички в Instagram и «ВКонтакте».