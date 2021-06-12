Житель Чехова создал проект для исполнения желаний детей с ОВЗ

Благотворительный проект жителя Чехова Руслана Коловского «Мини-мечта» стартовал два года назад. Он помог осуществить заветные желания более чем 70 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

Руслан — спортсмен, актер, блогер — придумал проект, в котором сбываются детские мечты.

«Я в детстве занимался брейк-дансом, и это заставляло меня просыпаться, то есть я вставал, бежал отрабатывать какие-то новые движения. А потом после травмы я потерял слух и как-то все завертелось, учеба, работа, не хочется просыпаться — и все. И мне пришел в голову этот проект, и этот проект меня мотивирует», — рассказывает создатель проекта «Мини-мечта» Руслан Коловский.

Источник фото: телеканал «360»

У Ильяса Джалимова с детства поврежден опорно-двигательный аппарат. Парень перенес много операций, пришел в спорт. Благодаря наставничеству Руслана — добился успехов в плавании и настольном теннисе.

Источник фото: телеканал «360»

А сейчас парень мечтает о ноутбуке.

Суть проекта заключается в том, что дети в ходе беседы рассказывают, делятся, чем им нравится заниматься, кем они мечтают стать. И в конце они называют свою мечту, и у нас есть ровно 7 дней, чтобы осуществить ее. Мы размещаем наши сюжеты в социальных сетях — и находятся герои Руслан Коловский создатель проекта «Мини-мечта»

Источник фото: телеканал «360»

Мечту Ильяса исполнил Дмитрий Цибисов. Он работает менеджером в подмосковной компании, увидел ролик — и решил помочь.

Источник фото: телеканал «360»

Смотрите подробности — в сюжете «360».