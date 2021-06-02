Ребенку с ДЦП из Чехова подарили компьютер со специализированной клавиатурой

В июне Мише Овчинникову из Чехова исполнится 11 лет. Когда ему было восемь месяцев, врачи диагностировали ДЦП. Несмотря на это, сегодня мальчик учится во втором классе, занимается с ведущими специалистами на дому. Благодаря проекту «Моя мини-мечта» в Международный день защиты детей он получил особенный подарок.

Источник фото: страница главы округа Григория Артамонова во «ВКонтакте»

Миша не может говорить, самостоятельно писать. На праздник он получил в подарок компьютер и клавиатуру, разработанную для детей с ДЦП.

Это стало возможно благодаря личной поддержке главы округа Григория Артамонова и проекту «Моя мини-мечта». Его основал Руслан Коловский. Сам он с детства слабослышащий и только в 16 лет смог научиться говорить. А сегодня он чемпион мира по армрестлингу. У него свой спортивной клуб, где тренируются и проходят реабилитацию дети-инвалиды.

Задумка проекта заключается в том, что особые детки рассказывают о том, чем они очень любят заниматься и кем хотят стать. Дети озвучивают свою маленькую мечту. И у нас есть ровно семь дней для ее осуществления Руслан Коловский.

Теперь компьютер со специальной клавиатурой поможет Мише учиться и общаться с друзьями и родственниками. Все клавиши крупнее, чем на обычной. Они четко разграничены. Все разного цвета: буквы — синие, цифры — красные, а остальные клавиши — зеленые.

Источник фото: страница главы округа Григория Артамонова во «ВКонтакте»

«Мы стараемся уделять особое внимание детям, ограниченным в своих возможностях. У нас действует уже достаточно большое количество секций, кружков для реабилитации», — поделился Артамонов.

Миша любознательный — он легко идет на контакт, включается в игры с друзьями и младшим братом. Его родители делают все возможное, чтобы у сына было интересное детство.

Источник фото: страница главы округа Григория Артамонова во «ВКонтакте»

В Чехове для детей с ограниченными возможностями проводят благотворительные акции и мастер-классы. А городские места общего пользования здесь оснастили пандусами и удобствами для маломобильных жителей.

В 2021-м подарок передали не только Мише. Обладательницей нового компьютера стала еще одна девочка с ограниченными возможностями.