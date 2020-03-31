Сегодня ситуация с коронавирусом так или иначе затронула каждую семью в Подмосковье. В такое непростое время особенно важна социальная поддержка. В этом направлении в регионе ведется активная работа Игорь Брынцалов.

Решение о том, что с 1 апреля жителей многоквартирных домов Подмосковья освободят от уплаты взносов за капитальный ремонт на три месяца, принял губернатор Андрей Воробьев. После этого председатель Мособлдумы заявил, что такой мораторий — один из важнейших шагов поддержки населения.

Для многих семей, пенсионеров и отдельных категорий граждан такая экономия станет хорошим подспорьем сейчас, когда многие находятся преимущественно на домашнем режиме Игорь Брынцалов.

Три месяца без оплаты капремонта

По решению губернатора жители многоквартирных домов региона смогут не платить взносы в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля.

«Может, для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье», — сказал Андрей Воробьев.

На сегодняшний день в Московской области реализуют самую большую в стране программу капитального ремонта. В нее включили свыше 44 тысяч домов.

Все о капремонте по телефону

Узнать подробности о программе капитального ремонта жители Подмосковья смогут из различных источников. Для них запустили телефонную линию и создали группы в социальных сетях.

Позвонив по номеру 8 (495) 104-59-59, каждый получит ответы на вопросы по теме.