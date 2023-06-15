Важное 15 июня 2023, 17:33 Реновация ускорит решение проблем с ветхим жильем в Подмосковье — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев объяснил значение реновации для Подмосковья

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Реновация ускорит решение проблем с ветхим жильем в Подмосковье, сообщил губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24». Он назвал это важным направлением, которое «запускают в динамике».

«К сожалению, аварийное жилье существует в стране. И чтобы ускорить решение проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости и количество», — сказал губернатор Московской области.

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По его словам, большая доля безнадежно устаревших домов, например, — в Раменском, Мытищах, Одинцове, Сергиевом Посаде, Красногорске, Балашихе.

В Подмосковье есть программы расселения аварийных домов, признанных такими до 2017 года, а после — до 2022-го. Их реализуют в первую очередь, однако реновация стала дополнительной помощью.

«Это безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными, и жизнь от этого не слаще. Важное направление, которое мы запускаем в динамике», — сообщил Воробьев.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов в Подмосковье.

В этом году в Московской области запустят 13 новых проектов реновации.