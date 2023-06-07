Важное 07 июня 2023, 14:55 Андрей Воробьев: 13 новых проектов реновации запустят в Подмосковье в этом году

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Около 13 тысяч жителей ветхих домов досрочно расселят в этом году в Подмосковье, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев во время ежегодного обращения. Вместе с тем в области запустят 13 новых проектов реновации.

По словам Андрея Воробьева, программа необходима для решения проблемы с ветхим жилым фондом.

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«Это не аварийное жилье, но ветхое мало чем отличается от него. Реновация будет в Дубне, Коломне, Одинцове, Красногорске, Солнечногорске, Фрязине с расселением 373 ветхих домов — это 3,4 тысячи семей. Это то, о чем говорил президент, — вытащить людей из трущоб», — подчеркнул губернатор.

По его словам, необходимо подробно объяснять жителям, где и как для них построят новые дома, какая инфраструктура будет рядом.

Досрочно в этом году планируем расселить 13 тысяч человек и запустить 13 новых проектов реновации. Андрей Воробьев

В 2023 году в Подмосковье завершается расселение аварийного жилья, признанного таким до января 2017 года. Затем начнется второй этап, который охватит дома, признанные аварийными до 2022 года.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов в Подмосковье.

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