28 декабря 2021, 20:47
Ремонт взрослой поликлиники завершили в Климовске
Ремонт завершили во взрослой поликлинике Подольской больницы. Здесь обновили фасад и кровлю, заменили трубы отопительной системы.
«Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и комфортной для жителей, мы продолжаем выполнение масштабной программы текущего ремонта наших медорганизаций», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Ранее стало известно, что первый аппарат МРТ появился в больнице Егорьевска.