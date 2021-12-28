Ремонт взрослой поликлиники завершили в Климовске

Ремонт завершили во взрослой поликлинике Подольской больницы. Здесь обновили фасад и кровлю, заменили трубы отопительной системы.

«Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и комфортной для жителей, мы продолжаем выполнение масштабной программы текущего ремонта наших медорганизаций», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ранее стало известно, что первый аппарат МРТ появился в больнице Егорьевска.