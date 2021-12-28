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    28 декабря 2021, 20:47

    Ремонт взрослой поликлиники завершили в Климовске

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Ремонт завершили во взрослой поликлинике Подольской больницы. Здесь обновили фасад и кровлю, заменили трубы отопительной системы.

    Ремонт взрослой поликлиники завершили в Климовске

    «Для того, чтобы медицинская помощь была качественной и комфортной для жителей, мы продолжаем выполнение масштабной программы текущего ремонта наших медорганизаций», — сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

    Ремонт взрослой поликлиники завершили в Климовске | Изображение 1

    Ранее стало известно, что первый аппарат МРТ появился в больнице Егорьевска.