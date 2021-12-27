Взрослую поликлинику на Западной улице отремонтировали в Воскресенске

Взрослую поликлинику отремонтировали в Воскресенске. Она относится к первой районной больнице. Там обновили фасад, кровлю, отделку и инженерные коммуникации.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в поликлинике установили новое оборудование. Это аппараты для рентгенов, УЗИ, офтальмологов, лаборантов и лоров.

Важно, что на время проведения ремонтных работ прием пациентов не останавливался и медицинскую помощь мог получить каждый, кто в ней нуждался Светлана Стригункова.

Поликлиника в Воскресенске рассчитана на 200 посещений в смену. По словам Стригунковой, сейчас на первичное звено Подмосковья ложится огромная нагрузка.

«Чаще всего пациенты обращаются именно за амбулаторной помощью», — объяснила она.

Ранее стало известно, что в районной больнице Воскресенска отремонтировали Центр здоровья.