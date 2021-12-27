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    27 декабря 2021, 17:40

    Взрослую поликлинику на Западной улице отремонтировали в Воскресенске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Взрослую поликлинику отремонтировали в Воскресенске. Она относится к первой районной больнице. Там обновили фасад, кровлю, отделку и инженерные коммуникации.

    Взрослую поликлинику на Западной улице отремонтировали в Воскресенске | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, в поликлинике установили новое оборудование. Это аппараты для рентгенов, УЗИ, офтальмологов, лаборантов и лоров.

    Важно, что на время проведения ремонтных работ прием пациентов не останавливался и медицинскую помощь мог получить каждый, кто в ней нуждался

    Светлана Стригункова.
    Взрослую поликлинику на Западной улице отремонтировали в Воскресенске | Изображение 2

    Поликлиника в Воскресенске рассчитана на 200 посещений в смену. По словам Стригунковой, сейчас на первичное звено Подмосковья ложится огромная нагрузка.

    «Чаще всего пациенты обращаются именно за амбулаторной помощью», — объяснила она.

    Взрослую поликлинику на Западной улице отремонтировали в Воскресенске | Изображение 3

    Ранее стало известно, что в районной больнице Воскресенска отремонтировали Центр здоровья.