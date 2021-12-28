Первый кабинет МРТ появился в больнице Егорьевска. Пациентов примут по ОМС

Первый аппарат магнитно-резонансной томографии появился в больнице Егорьевска. Теперь врачи смогут проводить на нем около 30 осмотров в сутки.

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, с начала этого года в Подмосковье установили 10 КТ-аппаратов, а недавно открыли кабинет МРТ и в Раменской больнице.

Уделяем большое внимание закупке тяжелого современного тяжелого оборудования. Начал работать первый аппарат МРТ и в Егорьевской больнице, что позволит сделать исследование доступным для жителей Светлана Стригункова.

У нового аппарата высокая мощность. С его помощью врачам дастся выявлять тяжелые заболевания. Например, патологии центральной нервной системы, аутоиммунные патологии или злокачественные новообразования.

Диагностику выполнят бесплатно — по ОМС — при наличии назначения лечащего врача. Новый аппарат МРТ купили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и в рамках президентского проекта «Здравоохранение».