Подмосковье 22 марта 2023, 10:24 Ремонт стационара в Лосино-Петровском завершится до конца года

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Ремонт стационара в Лосино-Петровском продолжается. Там обновляют вентиляцию, электрику, трубы и многое другое.

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Как рассказали в Минздраве Подмосковья, строители также обновили полы, оштукатурили стены, заменили сантехнику. Работы ведут по программе «Здравоохранение», завершить их планируют в четвертом квартале этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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