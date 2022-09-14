Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

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Viber Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву Глава Шаховской отчитался Андрею Воробьеву об успехах округа

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За год в Шаховской отремонтировали три школы и детский сад, а благодаря новым инвестпроектам в округе появились новые рабочие места. Об успехах муниципалитета отчитался его глава Замир Гаджиев губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Территория удаленная ваша — городской округ Шаховская. Знаю, что вы и ваша команда стараетесь делать все, чтобы она была как можно ближе к важным событиям», — обратился к Замиру Гаджиеву Воробьев.

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Губернатор отметил, что округ преуспевает в социальной сфере, особенно в ремонте школ, который удалось выполнить в срок. Он попросил главу Шаховской отчитаться об успехах и нуждах муниципалитета.

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Ремонт школ и детских садов

По словам Замира Гаджиева, преображение школ высоко оценили жители округа. Особенно он выделил ремонт гимназии, о котором просил ее директор.

«Все успели, нам все удалось. Там есть недоделки, мы их сейчас исправляем, но это учебному процессу абсолютно не мешает», — отметил глава Шаховской.

Ремонт в этом году также провели в Раменской школе и Шаховской школе-интернате. В программу вошли еще три детских сада. Один из них — «Рябинка» уже принял воспитанников. Ремонт «Родничка» проведут в течение двух лет.

Инвестиции

Андрей Воробьев попросил Гаджиева уделить особое внимание поддержке бизнеса и инвесторов. Глава округа отметил, что благодаря этой работе уже удалось увеличить доходы муниципалитета и привлечь в него новые проекты. Сейчас бюджет округа составляет свыше двух миллиардов рублей.

Один из крупных проектов, реализуемых в Шаховской — производство изделий из искусственного камня, который ранее привозился в страну из-за рубежа. В него уже инвестировали 120 миллионов рублей, он создал около 60 рабочих мест и принес округу 15 миллионов рублей.

«Такой камень на территории РФ не выпускается. Они уже начали изготавливаться. Сейчас дошлифуют, и обязательно прошу вас приехать и посетить», — сказал Замир Гаджиев.

Второй проект — ягодный питомник, в котором будут выращивать голубику, клубнику и яблоки. По словам Гаджиева, он активно развивается и в этом году увеличил посадку. Здесь появилось 50 рабочих мест для жителей.

Выборы

Достижения округа помогли 15 депутатам победить на прошедших выборах, заявил Гаджиев. По его словам, это показывает положительное отношение жителей к их работе.

Андрей Воробьев отметил, что в октябре Замир Гаджиев будет переизбираться на должность главы Шаховской, и выразил уверенность в его готовности обеспечивать перемены.

«Успехов вам, я очень надеюсь, что вы и ваша команда дальше будет заручаться поддержкой жителей, но и, самое главное, мы вместе сможем оправдывать их ожидания», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев встретился с главой Волоколамска. Они обсудили достижения округа в разных сферах.

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