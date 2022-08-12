Второй смены и обманутых дольщиков не осталось в Волоколамске. Глава отчитался перед губернатором Воробьевым

Волоколамск одним из первых в Подмосковье ликвидировал очереди в детские сады и вторую смену в школах. Вместе с тем с начала года там отремонтировали 22 образовательных центра. Об этом глава городского округа Михаил Сылка доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

«Вы с 2018 года возглавляете Волоколамский городской округ. Очень важный для нас, дорогой нам. Ваш приход был связан с решением серьезной проблемы. Это и мусорный полигон „Ядрово“, и большая программа благоустройства», — отметил губернатор Московской области.

Он подчеркнул значительное увеличение бюджета в округе и попросил доложить, каких перемен ждут жители Волоколамска в первую очередь.

Школы и детские сады

Благодаря капитальному ремонту и строительству в городском округе привели в порядок 12 школ и 10 детских садов.

Еще две новые школы — на 825 и 550 мест — построили в Волоколамске. Это позволило полностью ликвидировать вторую смену.

Построили две школы на 825 и 550 мест, а также музыкальную, тем самым ликвидировали по вашему поручению вторую смену Михаил Сылка.

По словам Михаила Сылки, в округе удалось решить и все проблемы дольщиков.

Здравоохранение

Новый аппарат КТ появился в Волоколамске. Это улучшило доступность медицинского обслуживания.

Глава округа добавил, что в этом году больницы продолжают получать современное оборудование. В сентябре появится новый аппарат МРТ.

«Начали завозить оборудование, и мы думаем, что уже в сентябре будет работать МРТ, о котором очень просили люди», — сказал он.

Кроме того, в округе построили четыре фельдшерско-акушерских пункта. Еще три откроют в следующем году.

Важным решением Сылка отметил возможность покупать в ФАПах лекарства.

«Тоже очень важно это решение, потому что у нас округ большой, шестой по площади <…>. Там уже фельдшер знает все лекарства, особенно это касается гипертоников, сахарного диабета. Их уже привозят централизованно», — подчеркнул глава.

Важной проблемой остается ремонт корпуса «Б» в Волоколамской больнице. Его, по словам главы, запланировали на следующий год.

«В 2023 году будет проект. И мы начнем восстановление корпуса „Б“, по которому было очень много вопросов», — рассказал он.

Инвестиции

Волоколамск стал городским округом в 2020 году. С тех пор, по словам главы, бюджет значительно вырос. Это положительно сказывается на экономике, запуске производств и новых рабочих местах.

«Нам очень помогает правительство Московской области во главе с вами», — подчеркнул Сылка.

Он отметил, что увеличить объем инвестиций помогли региональные программы поддержки, а также Мининвест Подмосковья. Благодаря этому объем производства в округе вырос на 66%.

У нас объем производства вырос на 66%. То есть 12,5 миллиарда он был в 2018 году, а сейчас — 20 миллиардов Михаил Сылка.

Спорт

В 2023 году в Волоколамске появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс. По словам Михаила Сылки, там расположится крытый каток, который станет первым в округе.

Полигон

Рекультивация полигона «Ядрово» близится к финалу, рассказал глава Волоколамска. Ее проводят по президентскому проекту.

«Рекультивация идет полным ходом. Самый главный этап — дегазация, чтобы навсегда убрать неприятные запахи, тот сероводород, который выделяет полигон. Сделать это планируем в короткие сроки, задача — полностью завершить рекультивацию до 1 сентября 2023 года», — доложил Михаил Сылка.

Благоустройство

Быстрыми темпами идет реконструкция Парка победы. Глава округа рассказал, что его планируют открыть до конца этого года.

В завершение встречи губернатор пообещал оказывать поддержку округу во всех необходимых сферах.

Наша задача также — на запросы жителей ответить качественной работой Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ в Подмосковье к 1 сентября. Крупные объекты в Павловском Посаде, Опалихе и Лобне запустят после капремонта.