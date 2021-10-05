Бывший военный госпиталь капитально отремонтировали в Чехове

Кровлю, фасад и отделку бывшего военного госпиталя в Чехове обновили во время капитального ремонта. Здесь улучшили окна, двери, оборудование и все инженерные коммуникации. Теперь на первом этаже начала работать взрослая поликлиника.

Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, этот госпиталь имеет большое значение для жителей Чехова. «Здание, где ранее располагалась взрослая поликлиника, было перепрофилировано под инфекционный госпиталь», — сказала она. По словам Стригунковой, в медицинском центре появились современные рентген-аппарат и флюорограф. Теперь медицинская помощь стала доступнее для жителей сразу нескольких микрорайонов. Во взрослой поликлинике в бывшем военном госпитале ведут прием терапевты, установили новое оборудование Светлана Стригункова. Записаться на прием можно через сайт госуслуг Подмосковья и по телефону 122.