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    05 октября 2021, 11:14

    Бывший военный госпиталь капитально отремонтировали в Чехове

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Кровлю, фасад и отделку бывшего военного госпиталя в Чехове обновили во время капитального ремонта. Здесь улучшили окна, двери, оборудование и все инженерные коммуникации. Теперь на первом этаже начала работать взрослая поликлиника.

    Бывший военный госпиталь капитально отремонтировали в Чехове | Изображение 1

    Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, этот госпиталь имеет большое значение для жителей Чехова.

    «Здание, где ранее располагалась взрослая поликлиника, было перепрофилировано под инфекционный госпиталь», — сказала она.

    По словам Стригунковой, в медицинском центре появились современные рентген-аппарат и флюорограф.

    Теперь медицинская помощь стала доступнее для жителей сразу нескольких микрорайонов. Во взрослой поликлинике в бывшем военном госпитале ведут прием терапевты, установили новое оборудование

    Светлана Стригункова.
    Бывший военный госпиталь капитально отремонтировали в Чехове | Изображение 2

    Записаться на прием можно через сайт госуслуг Подмосковья и по телефону 122.