Ремонт взрослой поликлиники микрорайона Костино завершили в Королеве

Взрослую поликлинику микрорайона Костино обновили в Королеве. После капитального ремонта заменили окна, двери, кровлю, внутреннюю отделку. Установили здесь и современное оборудование. Например, маммограф и КТ-аппарат.

Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к ремонту приступили в 2019 году. Его проводили поэтапно.

На время ремонтных работ там не прекращали прием пациентов. Это важно, поскольку жители могли получать медицинскую помощь рядом с домом Светлана Стригункова.

Кроме маммографа и компьютерного томографа, установили новый рентген-аппарат.

Взрослая поликлиника в микрорайоне Костино рассчитана на 750 визитов в смену. Здесь лечатся не только местные жители, но и Юбилейного, Первомайского, а также других районов округа.

В поликлинике работают терапевты, офтальмологи, урологи, лор, невролог и другие врачи.