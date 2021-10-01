Ремонт взрослой поликлиники микрорайона Костино завершили в Королеве
Взрослую поликлинику микрорайона Костино обновили в Королеве. После капитального ремонта заменили окна, двери, кровлю, внутреннюю отделку. Установили здесь и современное оборудование. Например, маммограф и КТ-аппарат.
Как отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, к ремонту приступили в 2019 году. Его проводили поэтапно.
На время ремонтных работ там не прекращали прием пациентов. Это важно, поскольку жители могли получать медицинскую помощь рядом с домом
Кроме маммографа и компьютерного томографа, установили новый рентген-аппарат.
Взрослая поликлиника в микрорайоне Костино рассчитана на 750 визитов в смену. Здесь лечатся не только местные жители, но и Юбилейного, Первомайского, а также других районов округа.
В поликлинике работают терапевты, офтальмологи, урологи, лор, невролог и другие врачи.