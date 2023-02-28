28 февраля 2023, 13:16
Ремонт платформы завершился на подмосковной ж/д станции Чехов
Станция Чехов Курского направления открылась для пассажиров после ремонта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
На станции заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки платформы. Также там уложили новое покрытие из брусчатки и установили светодиодную систему освещения, лавочки и урны. У входов разместили тактильную плитку для инвалидов.
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На станции останавливаются поезда, движущиеся из Москвы в сторону Тулы и обратно.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Чехов
Ремонтные работы
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