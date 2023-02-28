Подмосковье 28 февраля 2023, 13:16 Ремонт платформы завершился на подмосковной ж/д станции Чехов

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Станция Чехов Курского направления открылась для пассажиров после ремонта. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

На станции заменили плиты перекрытия и фундаментные блоки платформы. Также там уложили новое покрытие из брусчатки и установили светодиодную систему освещения, лавочки и урны. У входов разместили тактильную плитку для инвалидов.

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На станции останавливаются поезда, движущиеся из Москвы в сторону Тулы и обратно.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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