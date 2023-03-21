Подмосковье 21 марта 2023, 12:53 Ремонт моста через реку Лопцу начался в Солнечногорске ГБУ МО "Мосавтодор"

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Ремонт моста через реку Лопцу начали в Солнечногорске. Специалисты осмотрели его и выявили дефекты на прошлой неделе. Основные работы уже стартовали, рассказали в Минтрансе Подмосковья.

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Сейчас на мосту ремонтируют монолитную железобетонную плиту, восстанавливают деформационный шов и устраивают средства технического регулирования: сигнальные столбы, импульсивные стрелки и освещение.

Для водителей организовали реверсивное движение по оси моста. Движение грузового транспорта временно запрещено.

В этом году в Подмосковье отремонтируют еще четыре моста в Дмитрове, Волоколамске, Кашире и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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