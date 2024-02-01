Подмосковье 01 февраля 2024, 14:53 Ремонт котельной ГЭМЗ завершат в Солнечногорске в течение двух часов Пресс-служба губернатора Московской области

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Горячую воду отключили в 20 жилых домах в Солнечногорске на время проведения ремонта на котельной. Завершить их планируют в течение двух часов.

Как рассказали в подмосковном «Газпром теплоэнерго», отопление подается в дома в полном объеме. Предприятие извинилось за доставленные неудобства.

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Во время межотопительного сезона на котельной проведут ремонт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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