Важное 25 января 2024, 11:12 Губернатор Подмосковья внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ Министр Ирек Файзуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Это стало одной из основных тем встречи губернатора с Иреком Файзуллиным — министром строительства и ЖКХ России.

Часть тепловых сетей не выдержала проверку на прочность зимой сразу в нескольких регионах, включая Подмосковье. Большинство коммунальных аварий пришлось на частные котельные.

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«Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий», — сказал глава Подмосковья.

Новые предложения о поправках в федеральные законы связаны и с ответственностью коммунальных организаций, собственников теплосетей за подготовку к каждому отопительному сезону.

С коллегами из Госдумы и Совфеда ведется работа по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ для усиления ответственности, контроля при прохождении отопительного периода. Ирек Файзуллин

Он подчеркнул, что позиция региональной власти в этом вопросе имеет большое значение.

«Важным остается вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдения всех норм и инструкций при возникновении внештатных ситуаций на объектах ЖКХ», — отметил Файзуллин.

По всем происшествиям Минстрой России проводит оперативную совместную работу с регионами.

И другие направления

Подмосковье — традиционно один из лидеров в России по вводу жилья. Особое внимание уделяют переселению из аварийных и непригодных, ветхих домов. В прошлом году новыми квартирами обеспечили 4,96 тысячи человек.

«Московская область активно участвует в реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“, его цель — улучшение условий жизни: создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья, стимулирование строительства, развитие инфраструктуры и обеспечение людей качественной водой», — подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Подмосковье полностью завершило первый этап программы по расселению аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Начинается второй масштабный этап.

Мы приступаем к новому этапу, чтобы еще 24 тысячи жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры. Планируем расселить более 380 тысяч квадратных метров. Андрей Воробьев

По словам губернатора, взять такой темп помогла в том числе идея с сертификатами, которую реализовали в Подмосковье. Человек может не ждать переселения, а получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести квартиру.

Также регион принимает активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» — в прошлом году благоустроили 493 территории.

С 2018-го реализовали 30 проектов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.

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