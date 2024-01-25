25 января 2024, 11:12
Губернатор Подмосковья внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ
Министр Ирек Файзуллин провел встречу с губернатором Андреем Воробьевым
Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Это стало одной из основных тем встречи губернатора с Иреком Файзуллиным — министром строительства и ЖКХ России.
Часть тепловых сетей не выдержала проверку на прочность зимой сразу в нескольких регионах, включая Подмосковье. Большинство коммунальных аварий пришлось на частные котельные.
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«Вызовы, с которыми зимой столкнулись и мы, и другие регионы, обозначили необходимость масштабной модернизации отрасли. У нас есть инициативы в правовом регулировании теплоснабжения, частных котельных и других объектов энергетики. Это нуждается в особом контроле, чтобы защитить людей от новых коммунальных аварий», — сказал глава Подмосковья.
Новые предложения о поправках в федеральные законы связаны и с ответственностью коммунальных организаций, собственников теплосетей за подготовку к каждому отопительному сезону.
С коллегами из Госдумы и Совфеда ведется работа по совершенствованию регулирующего законодательства в сфере ЖКХ для усиления ответственности, контроля при прохождении отопительного периода.
Ирек Файзуллин
Он подчеркнул, что позиция региональной власти в этом вопросе имеет большое значение.
«Важным остается вопрос прохождения осенне-зимнего периода, в том числе соблюдения всех норм и инструкций при возникновении внештатных ситуаций на объектах ЖКХ», — отметил Файзуллин.
По всем происшествиям Минстрой России проводит оперативную совместную работу с регионами.
И другие направления
Подмосковье — традиционно один из лидеров в России по вводу жилья. Особое внимание уделяют переселению из аварийных и непригодных, ветхих домов. В прошлом году новыми квартирами обеспечили 4,96 тысячи человек.
«Московская область активно участвует в реализации нацпроекта „Жилье и городская среда“, его цель — улучшение условий жизни: создание комфортной городской среды, расселение аварийного жилья, стимулирование строительства, развитие инфраструктуры и обеспечение людей качественной водой», — подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.
Подмосковье полностью завершило первый этап программы по расселению аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Начинается второй масштабный этап.
Мы приступаем к новому этапу, чтобы еще 24 тысячи жителей могли переехать из трущоб в комфортные, уютные квартиры. Планируем расселить более 380 тысяч квадратных метров.
Андрей Воробьев
По словам губернатора, взять такой темп помогла в том числе идея с сертификатами, которую реализовали в Подмосковье. Человек может не ждать переселения, а получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести квартиру.
Также регион принимает активное участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» — в прошлом году благоустроили 493 территории.
С 2018-го реализовали 30 проектов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Андрей Воробьев
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