Ремонт гимназии №11 в Балашихе завершат к концу августа

Капитальный ремонт продолжают в гимназии № 11 в Балашихе. Глава округа Сергей Юров поручил завершить его к концу августа, чтобы учреждение смогло открыться 1 сентября.

Ход ремонта гимназии проверяют ежедневно. Так, на объекте с выездным совещанием побывал Сергей Юров. Ранее он уже поручил ускорить работы, сейчас над преображением школы трудятся 154 человека.

Юров напомнил, что ремонт идет в двух школах Балашихи. Это школа № 8 и гимназия № 11.

«Важно, завершить все работы до конца августа. Будем продолжать контролировать, чтобы 1 сентября дети из этих школ пошли уже в новые отремонтированные здания», — подчеркнул он.

Сейчас в гимназии готовятся к проведению коммуникаций, а на одном из этажей уже установили новую мебель. Как рассказал замглавы администрации Балашихи Кирилл Тимашков, готовность объекта составила 85%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье 1 сентября. В этом году учреждения региона примут свыше миллиона учеников.