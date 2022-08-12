Ремонт гимназии №11 ускорят в Железнодорожном

Глава Балашихи Сергей юров поручил ускорить темпы ремонта гимназии № 11 в микрорайоне Железнодорожный, чтобы успеть открыть ее к 1 сентября.

Глава округа Сергей Юров рассказал, что администрация еженедельно контролируют работы. Чтобы успеть завершить их к началу учебного года, подрядчики работают в несколько смен.

«Параллельно ведутся работы по нескольким направлениям. Это и ремонт кровли, и замена инженерных коммуникаций, и внутренняя отделка. Для нас важно, чтобы все работы были выполнены, и цикличность была соблюдена», — добавил он.

Строители завершат работы на третьем этаже, в спортивном зале и столовой уже на следующей неделе. Внутри уже расставили парты и собрали новую мебель. Также завершили преображение крыльца и приступили к фасадным работам. Сергей Юров напомнил, что в следующем году в округе отремонтируют еще три школы.

Всего в Балашихе в этом году капитально ремонтируют два образовательных учреждения. Это гимназия № 11 и школа № 8 для детей с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии новых школ и детских садов в Подмосковье к 1 сентября. Еще несколько откроют позже этой осенью.