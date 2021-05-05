Ремонт еще трех ж/д станций начался в Подмосковье

Реконструкция трех железнодорожных станций началась в Подмосковье. Они располагаются в Дмитрове, Ступине и Орехово-Зуеве. Работы завершат до конца года.

Отремонтируют первую платформу на станции Катуар, вторую — на Кабаново и первую — на Шугарово. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

На ж/д станциях реконструируют платформы и построят навесы от осадков Минтранс Подмосковья.

Кроме того, сделают системы оповещения, стойки экстренной связи и электронные табло. Платформы полностью обустроят для маломобильных жителей.

Чтобы жители не испытывали дискомфорт во время ремонта, на станциях возвели временные деревянные платформы.

Из-за этого появились небольшие изменения:

• с 4 мая пригородные электрички Савеловского направления на станции Катуар осуществляют посадку и высадку жителей на временных деревянных платформах № 1 в Москву и № 2 из Москвы;

• с 5 мая посадка, высадка на Кабаново из Москвы происходит на временной деревянной платформе № 2;

• с 5 мая поезда на Шугарово из Москвы останавливаются уже у временной деревянной платформы № 1.

Реконструкцию станций планируют завершить до конца этого года.