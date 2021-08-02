Скорая помощь Балашихи получила аппарат для непрямого массажа сердца

Подстанции скорой помощи в Балашихе вручили новый аппарат непрямого массажа сердца. Он поможет бороться за жизнь пациента уже по пути в больницу. Это важный для сердечно-легочной реанимации элемент. Включить прибор удастся всего за 20-30 секунд.

Источник фото: Евгений Дудин

Глава округа Сергей Юров доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о том, что подстанция получила новейший аппарат Lucas 2.

По поручению губернатора мы вручили скорой помощи реанимационный аппарат, снижающий нагрузку на персонал. Он позволяет обеспечить качественный массаж сердца Сергей Юров.

Это автоматизированная система непрямого массажа сердца. Благодаря воздействию на грудную клетку прибор поддержит кровообращение, если возникла внезапная остановка органа.

Источник фото: Евгений Дудин

Он оказывает помощь не только в движении — человек может лежать, сидеть и даже стоять.

«Этот аппарат помогает снизить нагрузку на медиков, позволяет выполнять качественный и с необходимым прогибом грудины массаж в течение длительного времени. Обычно не меньше 30 минут», — рассказала врач — анестезиолог-реаниматолог местной подстанции скорой помощи Екатерина Нестеренко.

Источник фото: Евгений Дудин

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил такой аппарат скорой помощи в Химках.