Подмосковье передало в ДНР 5 тонн лекарств для детской нейрохирургии

Московская область продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса. На выходных в ДНР прибыла фура с пятью тоннами лекарств для детского нейрохирургического отделения. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник.

Он призвал власти региона продолжать работать в этом направлении. В особенности, как отметил Воробьев, необходимо направить в ЛДНР медикаменты.

«Прошу эту работу дальше продолжать. То, что касается медикаментов. Вы знаете, у нас на прошлой неделе была омбудсмен ДНР Элеонора Михайловна. Она сказала, что медикаменты в части нейрохирургии, всего того, что востребовано в операциях, в оказании первой помощи задействовано как никогда», — заявил он.

В данный момент, как отметил Воробьев, в Подмосковье продолжается акция по сбору гумпомощи.

Источник фото: телеканал «360»

«Пусть все семьи и дети, которые имеют возможность и желание, в ней участвуют. Также хотел сделать акцент на вовлечении учителей. У нас прошел добрый урок, где ребята получили возможность обсуждать, смотреть, думать, быть в курсе событий, которые происходят на этих территориях. Я благодарен, что в каждой территории нашли неравнодушных детей, семей и у нас все получается», — заявил он.

В эту субботу жители Подмосковья загрузили первую фуру с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Тем же утром машина отправилась в сторону региона, заявила, в свою очередь, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

«Вчера она уже прибыла в Донецк. И сегодня наши ребята вместе с этим грузом уже находятся в городе Ясиноватая, где начали раздавать гуманитарную помощь», — отметила она.

В этом грузе, добавила Швелидзе, находятся и продукты питания. Кроме того, специально для жителей ДНР и ЛНР власти региона подготовили специализированное детское питание. Его передадут в республиканский центр медицинской генетики.

«Совместно с Министерством здравоохранения Подмосковья мы собрали нужные медикаменты, они будут доставлены по адресу, загрузили пять тонн. Это детское нейрохирургическое отделение в Донецкой больнице», — заявила она.

Сейчас на складе находится еще порядка 70 тонн. Планируется, что на этой неделе уйдет еще две фуры.