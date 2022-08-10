Ремонт 3 ФАПов завершится в Подольске до конца года

Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов продолжают в Подольске. Это ФАПы в поселках Александровка и Стрелковской фабрики, а также селе Сынково.

Глава округа Дмитрий Жариков отметил, что ФАП в Александровке очень востребован — его открытия ждут около двух тысяч человек. В нем планируют заменить коммуникации, проводку, кровлю и провести внутреннюю отделку помещений.

«В проекте не предусмотрен ремонт отмостки и входной группы, хотя их состояние удручающее. Попросил подрядчика проработать этот вопрос. Также дал поручение установить информационный стенд», — рассказал глава округа.

Пункт в поселке Стрелковской фабрики находится в доме, построенном в 60-х. Там предстоит большой объем работ — ремонт фундамента, крыши, фасада, замена коммуникаций и другое. Дмитрий Жариков добавил, что в нем наблюдаются жители восьми деревень. Для такого количества пациентов помещение имеет слишком маленькую площадь — этот вопрос так же пообещали решить.

«Вместе со специалистами проработаем вопрос увеличения площади пункта, либо строительства нового. При необходимости готов обратиться за помощью в Министерство здравоохранения Московской области», — отметил глава муниципалитета.

Все ФАПы откроют после ремонта до конца года. Завершить работы в пункте в Александровке пообещали до 15 сентября.

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