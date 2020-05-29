Реку Серебрянку очистят от мусора в подмосковном Пушкино

К работам уже приступили сотрудники аварийно-спасательного отряда. В четверг сделали первый заход. Повторят его через две недели. Об этом рассказал директор отряда Олег Голубь.

Конечно, очень грязно. Много бытового мусора — стеклянных бутылок, пивных банок, оберток. В общем, все, что оставили некоторые жители. Убираем на совесть Олег Голубь.

Губернатор Андрей Воробьев посетил округ 26 мая. Он проверил качество благоустройства набережной реки Серебрянки. Однако без замечаний не обошлось. Он пообщался с жителями, а затем, выслушав их, дал указания по очистке воды.

Современная набережная заменила болота. Вложили в работы больше 197 миллионов рублей.

Благоустроить набережную попросили жители во время эфира с Андреем Воробьевым на «360», проведенного по итогам прямой линии президента. К 27 декабря прошлого года здесь появились детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, пирсы и не только.

Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади и улицы.

Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по проекту «Формирование комфортной городской среды».