    29 мая 2020, 15:28

    Реку Серебрянку очистят от мусора в подмосковном Пушкино

    Анастасия Аброськина

    В подмосковном Пушкино стали чистить от мусора реку Серебрянку. Там не останется залежей бытовых отходов, которые скопились за долгое время. Поручение навести порядок дал главе округа Михаилу Перцеву губернатор, когда приезжал проверить благоустройство.
    Реку Серебрянку очистят от мусора в подмосковном Пушкино | Изображение 1

    К работам уже приступили сотрудники аварийно-спасательного отряда. В четверг сделали первый заход. Повторят его через две недели. Об этом рассказал директор отряда Олег Голубь.

    Конечно, очень грязно. Много бытового мусора — стеклянных бутылок, пивных банок, оберток. В общем, все, что оставили некоторые жители. Убираем на совесть

    Олег Голубь.

    Губернатор Андрей Воробьев посетил округ 26 мая. Он проверил качество благоустройства набережной реки Серебрянки. Однако без замечаний не обошлось. Он пообщался с жителями, а затем, выслушав их, дал указания по очистке воды.

    Реку Серебрянку очистят от мусора в подмосковном Пушкино | Изображение 2

    Современная набережная заменила болота. Вложили в работы больше 197 миллионов рублей.

    Благоустроить набережную попросили жители во время эфира с Андреем Воробьевым на «360», проведенного по итогам прямой линии президента. К 27 декабря прошлого года здесь появились детские и спортивные площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, пирсы и не только.

    Реку Серебрянку очистят от мусора в подмосковном Пушкино | Изображение 3

    Сейчас в области активно возобновляют благоустройство. Также озеленяют парки, площади и улицы.

    Второй год подряд Подмосковье — лидер рейтинга Минстроя по проекту «Формирование комфортной городской среды».