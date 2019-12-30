Реконструкция Лобненского шоссе завершится в 2022 году

В Московской области реконструируют Лобненское шоссе. Работы проведут по поручению губернатора, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Завершить работы планируют в 2022 году. Однако сдать дорогу могут быстрее. Недавно регион заключил контракт на реконструкцию Лобненского шоссе.

«Дата завершения реконструкции по контракту определена на четвертый квартал 2022 года, однако работы планируется выполнить раньше намеченного срока — к концу 2021 года. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно», — рассказал Алексей Гержик, министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Источник фото: Минтранс МО

Реконструированное шоссе также улучшит транспортную доступность деревень Чашниково и Носово, обеспечит подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.

Протяженность участка составит больше 2,1 километра по основному ходу и порядка четырех километров по боковым проездам. Проезжую часть расширят от четырех до семи полос. Также на дороге появятся новые фонари, остановки, тротуары, переходы. По шоссе будут проезжать около 60 тысяч машин в сутки. Расчетная скорость движения — от 80 до 50 километров в час. Кроме того, построят мост через приток реки Мещерихи.