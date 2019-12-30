Афанасьевский мост в Воскресенске реконструируют к 2022 году

В Воскресенске реконструируют Афанасьевский мост через реку Москву. Контракт на проведение работ подписан с ПАО «Мостотрест». Участок реконструкции пройдет от улицы Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово.

Общая протяженность реконструкции составит порядка одного километра, длина моста — 250 метров. На реконструкцию мостового сооружения из дорожного фонда Московской области выделено 2,3 миллиарда рублей.

Источник фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик отметил, что рядом со старым мостовым переходом будет построен новый двухполосный мост. На время строительства нового сооружения движение по старому мосту будет частично восстановлено. По словам министра, после завершения строительства моста, старое сооружение демонтируют.

«Завершить реконструкцию запланировано во втором квартале 2022 года, однако планируется открыть движение по новому сооружению уже к концу 2021 года. Реконструкция Афанасьевского моста находится на контроле губернатора региона Андрея Воробьева», — сказал Гержик.

Автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. 1 июля 2018 года собственник Афанасьевского моста «Лафарж Холсим» закрыл его из-за технического состояния. Новое сооружение позволит улучшить транспортную доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью более 40 тысяч человек.

В рамках реконструкции проведут устройство инженерных коммуникаций, организуют пешеходную зону, установят шумозащитные экраны, наружное освещение и архитектурную подсветку.

Объект позволит разгрузить Воскресенск от потока транзитного транспорта и обеспечит альтернативный выезд на федеральные дороги А108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Работы будут проводиться в рамках региональной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».