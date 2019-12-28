Дорогу в обход Ленинградского шоссе достроили в Солнечногорске. Она разгрузит город

Новую дорогу построили в Солнечногорске. Она соединяет Пятницкое шоссе и Пассажирское автотранспортное предприятие в обход Ленинградского шоссе. Откроют участок уже в понедельник, 30 декабря.

Дорога протяженностью более 300 метров трехполосная. Движение на ней будет регулироваться двумя светофорами. Их установили рядом с улицами Набережная и Крестьянская.

Помимо этого, светофоры установлены и на пешеходных переходах. Построили дорогу по просьбам жителей.

«Дорога позволит существенно разгрузить город, поскольку автобусы будут следовать по улицам 1-й Володарской и Набережной, не выезжая на Ленинградское шоссе», — отметил глава городского округа Солнечногорск Владимир Слепцов.

В 2020 году дорожные работы в Солнечногорске продолжатся. Так, в планах властей провести ремонт более 50 дорог. Адресный перечень объектов, которые ожидает обновление можно посмотреть на сайте администрации в разделе «Комфортная среда».