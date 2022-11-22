22 ноября 2022, 10:12
Реконструкция котельной в деревне Бордуки улучшила отопление для 392 жителей
Реконструкция котельной завершилась в деревне Бордуки под Шатурой. Ее перевели на газ, что позволило улучшить теплоснабжение для 392 человек, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Общая мощность котлов составила 100 киловатт. Глава министерства Антон Велиховский рассказал, что объект работает в пусконаладочном режиме с 1 ноября.
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«На объекте все строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, подведены и подключены все инженерные коммуникации. Представителями МТУ Ростехнадзора и ГБУ МО „УТНКР“ объект принят», — добавил он.
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Работы проводили по нацпроекту «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» под контролем экспертов технадзора.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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