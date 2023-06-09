Подмосковье 09 июня 2023, 15:18 Рейды для выявления нетрезвых водителей проведут в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Количество машин на дорогах Подмосковья увеличится в ближайшие выходные. Из-за длинных праздников многие жители поедут отдыхать за город. Минтранс призвал водителей не забывать об осторожности и соблюдать ПДД.

Как рассказали ведомстве, в ближайшие выходные Госавтоинспекция Подмосковья проведет массовые рейды. Водители проверят на трезвость и соблюдение правил перевозки несовершеннолетних.

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С начала года в регионе зарегистрировали 96 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них погибло 18 человек, еще 126 получили ранения. Инспекторы задержали свыше 3,9 тысячи водителей в состоянии опьянения. Более 3,5 тысячи автомобилистов отказались проходить медицинское освидетельствование.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать правила безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьве заявил о строительстве пяти мостов на железнодорожных путях. До конца этого года такие переходы появятся в Раменском, Реутове, Люберцах, Ленинском округе и Серпухове.

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