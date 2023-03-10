Подмосковье 10 марта 2023, 16:40 Регистрация на Гагаринский забег стартовала в Подмосковье Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

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Один из старейших легкоатлетических забегов региона пройдет в Звездном городке 22 апреля. Он откроет беговой сезон в Подмосковье, рассказали в Минспорта региона.

Атлеты со всей России встречаются в городе уже несколько десятков лет. Маршрут будет пролегать по центральной части города. Участники смогут увидеть все главные достопримечательности на пятикилометровой окружности. На выбор им предложат пять дистанций от 300 метров до 21 километра. Каждый из них получит чип хронометража, футболку и медаль.

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Для зрителей подготовят фан-зону с концертной программой. Также гости города смогут посетить музей Центра подготовки космонавтов.

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Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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