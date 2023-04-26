Подмосковье 26 апреля 2023, 17:46 Региональный этап чемпионата профессионального мастерства для студентов начался в Дмитрове Евгений Рой

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Региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia стартовал в Дмитрове. Студенты колледжа при Дмитровском рыбохозяйственном технологическом институте выполнят задания по направлениям «обработка водных биоресурсов», «выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы» и «производство мясных продуктов».

Студенты ихтиологического направления продемонстрировали экспертам чемпионата свои знания в области работы на базе инкубационного цеха филиала по пресноводному рыбному хозяйству ВНИРО. Они показали навыки работы с товарной рыбой, получении икры и оценке ее состояния, а также провели наладку и установку замкнутого водоснабжения и гидрохимический анализ воды.

«На самом деле, студенты колледжа и ДРТИ регулярно проходят практику в лабораториях и исследовательских цехах ВНИИПРХ. И поэтому уровень местных студентов даже на федеральных конкурсах выгодно отличается от уровня большинства студентов из других регионов», — отметила главный эксперт этапа чемпионата Марина Бобрикова.

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