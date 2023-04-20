Подмосковье 20 апреля 2023, 21:12 «Для детей только лучшее». Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ в Подмосковье

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Во время рабочего визита в Чехов губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об опережении сроков строительства современных школ. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«По себе знаю, любой родитель хочет для детей только лучшего. Поэтому стараемся делать новые школы современными и качественными. А наши строители научились возводить их с опережением сроков», — написал глава региона.

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По его словам, это то, что от властей требуют от время и жители. Люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков, заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей.

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