20 апреля 2023, 21:12
«Для детей только лучшее». Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ в Подмосковье
Во время рабочего визита в Чехов губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об опережении сроков строительства современных школ. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
«По себе знаю, любой родитель хочет для детей только лучшего. Поэтому стараемся делать новые школы современными и качественными. А наши строители научились возводить их с опережением сроков», — написал глава региона.
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По его словам, это то, что от властей требуют от время и жители. Люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков, заключил Воробьев.
Ранее сообщалось, что новый корпус гимназии № 7 откроют в Чехове 1 сентября. В нем смогут учиться 825 детей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Школы
Андрей Воробьев
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