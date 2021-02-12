Более сотни ребят из детских домов Подмосковья поучаствовали в лыжном забеге

Свыше 100 воспитанников детских домов Подмосковья стали участниками спартакиады Ларисы Лазутиной. Ее провели в Одинцове.

Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что спартакиаду организовали в Подмосковье уже в третий раз.

Вместе с ребятами из детских домов участницей лыжного забега стала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

Такую добрую традицию мы продолжим и в следующие годы. Вообще ребята в детских домах занимаются разными видами спорта Ирина Каклюгина.

Она добавила, что воспитанники увлекаются лыжами, футболом, хоккеем, плаванием, единоборствами и другими направлениями.

Вместе с тем Ирина Каклюгина подчеркнула, что в Подмосковье поддержке детей-сирот уделяют особое внимание.

«Главная наша задача — чтобы каждый ребенок обрел любящую семью. Отмечу позитивную динамику: лишь за прошлый год мы закрыли два детских дома», — отметила она.

Детские дома закрыли, поскольку каждый ребенок оттуда обрел семью. За пять лет таких учреждений в Подмосковье стало более чем в пять раз меньше — восемь вместо 44.

Это удалось сделать благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Сами учреждения закрыли по отличной причине: там просто не осталось детей Ирина Каклюгина.

Ежегодно власти Подмосковья выделяют 12 миллиардов рублей, чтобы помочь сиротам и приемным семьям.