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    12 февраля 2021, 14:02

    Более сотни ребят из детских домов Подмосковья поучаствовали в лыжном забеге

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 100 воспитанников детских домов Подмосковья стали участниками спартакиады Ларисы Лазутиной. Ее провели в Одинцове.

    Более сотни ребят из детских домов Подмосковья поучаствовали в лыжном забеге | Изображение 1

    Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина. Она напомнила, что спартакиаду организовали в Подмосковье уже в третий раз.

    Вместе с ребятами из детских домов участницей лыжного забега стала пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

    Такую добрую традицию мы продолжим и в следующие годы. Вообще ребята в детских домах занимаются разными видами спорта

    Ирина Каклюгина.

    Она добавила, что воспитанники увлекаются лыжами, футболом, хоккеем, плаванием, единоборствами и другими направлениями.

    Более сотни ребят из детских домов Подмосковья поучаствовали в лыжном забеге | Изображение 2

    Вместе с тем Ирина Каклюгина подчеркнула, что в Подмосковье поддержке детей-сирот уделяют особое внимание.

    «Главная наша задача — чтобы каждый ребенок обрел любящую семью. Отмечу позитивную динамику: лишь за прошлый год мы закрыли два детских дома», — отметила она.

    Детские дома закрыли, поскольку каждый ребенок оттуда обрел семью. За пять лет таких учреждений в Подмосковье стало более чем в пять раз меньше — восемь вместо 44.

    Это удалось сделать благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Сами учреждения закрыли по отличной причине: там просто не осталось детей

    Ирина Каклюгина.

    Ежегодно власти Подмосковья выделяют 12 миллиардов рублей, чтобы помочь сиротам и приемным семьям.