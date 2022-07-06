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    06 июля 2022, 16:21

    Ребенок-инвалид из ДНР пройдет реабилитацию в больнице Подмосковья

    Александра Перепечаева, Екатерина Бутовская

    Мальчик из Донецкой Народной Республики поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с тяжелой патологией. Врачи проведут ребенку курс реабилитации и назначат подходящее лечение.

    Ребенок-инвалид из ДНР пройдет реабилитацию в больнице Подмосковья

    Врачи диагностировали у мальчика контрактуру суставов верхних конечностей. При этой патологии ограничена или вовсе отсутствует подвижность суставов, рассказал главврач Александр Григорьев.

    «В зависимости от причины патологии в лечении также могут принимать участие неврологи, ревматологи и другие специалисты», — добавил врач.

    Мальчику проведут курс массажа и лечебной физкультуры, после чего направят к неврологическим специалистам и назначат лечение.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковных медиков. Так, в Богородском создадут поселок для врачей.