Ребенок-инвалид из ДНР пройдет реабилитацию в больнице Подмосковья

Мальчик из Донецкой Народной Республики поступил в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу с тяжелой патологией. Врачи проведут ребенку курс реабилитации и назначат подходящее лечение.

Врачи диагностировали у мальчика контрактуру суставов верхних конечностей. При этой патологии ограничена или вовсе отсутствует подвижность суставов, рассказал главврач Александр Григорьев.

«В зависимости от причины патологии в лечении также могут принимать участие неврологи, ревматологи и другие специалисты», — добавил врач.

Мальчику проведут курс массажа и лечебной физкультуры, после чего направят к неврологическим специалистам и назначат лечение.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки подмосковных медиков. Так, в Богородском создадут поселок для врачей.